Zero1/Tochigi Pro: Defensa del cetro de parejas

En una función celebrada al aire libre desde la estación de policía de Tochigi, Zero1 y Tochigi Pro pusieron en juego un título.

►

En combate en mano a mano, el enmascarado Astroman doblegó a Ryo Hoshino.

A continuación, Takumi Baba dio cuenta de Hajime en casi diez minutos de refriega.

En la batalla estelar, Takafumi y Junya Matsunaga lograron la segunda defensa del Campeonato Intercontinental de Parejas NWA; sometiendo a la pareja conformada por Shoki Kitamura y Leo Isaka. El testigo de honor de este duelo fue el legendario Kenta Kobashi, quien también funge como representante de Tochigi Pro. Kobashi se encargó de entregar los cinturones a los monarcas, tras su triunfo.

Los resultados completos son:

ZERO1/Tochigi Pro «TOCHIGI PRO WRESTLING IS COMING TO TOCHIGI!! TOCHIGI CITY FIRST BIG MATCH! TOCHIGI HALLOWEEN SMILE FESTIVAL», 30.10.2022

Tochigi City Police Station Site Special Event Square

1. Astroman venció a Ryo Hoshino (8:09) con un Scream.

2. Takumi Baba derrotó a Hajime (9:52) con la BB Bomb.

3. Leatherface y Voodoo Mask derrotaron a Tsugataka Sato y Satsuki Nagao (13:11) con un Powerbomb de Voodoo sobre Nagao.

4. NWA Intercontinental Tag Team Title: Takafumi y Junya Matsunaga (c) vencieron a Shoki Kitamura y Leo Isaka (20:00) con un Ichi Senshin de Takafumi sobre Kitamura defendiendo el título.