A pesar de las dificultades financieras por las que atraviesa Zero1, los luchadores de la empresa no se desaniman y ahora se anuncia el torneo "Tenka-Ichi Jr. 2020", exclusivo para luchadores de menos de 100 kg.

► Torneo "Tenka-Ichi Jr. 2020"

La competencia, de la que se celebrará su edición 17, contará con la participación de 10 luchadores, incluidos los ganadores de los dos años anteriores, HUB y SUGI.

Hay que recordar que el torneo emula al anime Dragon Ball, por lo que cada participante recibe una esfera del Dragón. El luchador que va ganando su encuentro (de eliminación directa) se apodera de la esfera del perdedor, por lo que al final, el vencedor se queda con las 10 esferas y obtiene el derecho a pedir un deseo a Shenlong.

► Torneo "Tenka-Ichi Jr. 2020" - Participantes

Shoki Kitamura

Drew Parker

Shinjiro Otani

Yumehito Imanari

HUB

SUGI

Hide Kubota

Ganseki Tanaka

El Lindaman

Raicho

► Torneo "Tenka-Ichi Jr. 2020" - Calendario

ZERO1, 05.07.2020

Shin-Kiba 1st RING

- Yowa Iwasaki vs. Tsugataka Sato

- SUGI y RAICHO vs. Chris Vice y Yoshikazu Yokoyama

- Masato Tanaka y Yuji Hino vs. Ikuto Hidaka y Takuya Sugawara

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 1: Shoki Kitamura vs. Drew Parker

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 1: Shinjiro Otani vs. Yumehito Imanari

ZERO1, 19.07.2020

Nishi-Niigata Citizen Center

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 2: El Lindaman vs. Ganseki Tanaka (C)

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 2: Hide Kubota vs. Kitamura/Parker (A)

ZERO1, 24.07.2020

Nagoya Higashi Sports Center

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 2: SUGI vs. RAICHO (B)

ZERO1, 25.07.2020

Osaka Azalea Taisho

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 2: HUB vs. Otani/Imanari (D)

ZERO1, 26.07.2020

Juroku Plaza

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Semifinal: (A) vs. (B)

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Semifinal: (C) vs. (D)

ZERO1, 02.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

- 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Final: (A)/(B) vs. (C)/(D)