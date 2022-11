Zero1: Listo el torneo «Furinkazan Tag League 2022»

Pro Wrestling Zero1 dio los pormenores para la realización de su magno torneo anual de parejas «Furinkazan Tag League 2022».

► «Furinkazan Tag League 2022»

Para la edición 2022 se contará con la participación de diez equipos, donde dos avanzarán por bye mediante sorteo, para que en la primera ronda se lleven a cabo cuatro luchas. La competencia dará inicia el 11 de noviembre en el Shinkiba 1st Ring de la capital japonesa. La segunda ronda se efectuará los días 13 de noviembre en Yamanashi y el 20 de noviembre en Yasukuni. Las semifinales tendrán lugar los días 26 de noviembre en el Bellesalle Roppongi y el 11 de diciembre en Aichi. La gran final será el 16 de diciembre en Osaka. Todos los combates son de eliminación directa con una duración máxima de treinta minutos; sólo la gran final será sin límite de tiempo

En este torneo, los 10 equipos ingresaron al Furinkazan Tag League 2022, con 4 partidos en la primera ronda y un total de 6 partidos, incluido un desafío de Jun Masaoka al campeón Astroman como un encuentro de campeonato por la doble corona junior.

► «Furinkazan Tag League 2022» – Participantes.

Masato Tanaka y Ryo Hoshino

Takuya Sugawara y Fuminori Abe

Aja Kong y Satsuki Nagao

Jun Masaoka y Drew Parker

Tomohiko Hashimoto y Takumi Sakurai

Yasu Kubota y Hide Kubota

Takafumi y Junya Matsunaga (Campeones Intercontinentales de Parejas NWA)

Shoki Kitamura y Leo Isaka

Chris Vice y Yoshikazu Yokoyama

Tsugutaka Sato y Takashi Yoshida

► «Furinkazan Tag League 2022» – Calendario de encuentros

ZERO1 «Furinkazan Tag League 2022», 11.11.2022

Shin-Kiba 1st RING

-. Furinkazan Tag League – Round 1A: Masato Tanaka y Ryo Hoshino vs. Takuya Sugawara y Fuminori Abe.

-. Furinkazan Tag League – Round 1B: Aja Kong y Satsuki Nagao vs. Chris Vice y Yoshikazu Yokoyama.

-. Furinkazan Tag League – Round 1C: Shoki Kitamura y Leo Isaka vs. Yasu Kubota y Hide Kubota

-. Furinkazan Tag League – Round 1D: Takafumi y Junya Matsunaga vs. Tsugutaka Sato y Takashi Yoshida

-. NWA World Jr. Heavyweight Title & International Jr. Heavyweight Title: Astroman (c) vs. Jun Masaoka

ZERO1 «Furinkazan Tag League 2022», 13.11.2022

Yamanashi Kose Sports Park Budokan Arena

-. Furinkazan Tag League – Round 2A: Takumi Baba y Drew Parker vs. ganadores de lucha 1D.

ZERO1 «Furinkazan Tag League 2022», 20.11.2022

Yasukuni Shrine Sumo Arena

-. Furinkazan Tag League – Round 2B: Tomohiko Hashimoto y Takumi Sakurai vs. ganadores de lucha 1B.

ZERO1 «Furinkazan Tag League 2022», 26.11.2022

Belle Salle Roppongi, Tokio

-. Furinkazan Tag League – Semifinal 1: ganadores de la lucha 2B vs. ganadores de lucha 1A.

ZERO1 «Furinkazan Tag League 2022», 11.12.2022

Belle Salle Roppongi, Tokio

-. Furinkazan Tag League – Semifinal 2: ganadores de la lucha 2A vs. ganadores de lucha 1C.

ZERO1 «Furinkazan Tag League 2022», 16.12.2022

Osaka Azalea Taisho

-. Furinkazan Tag League – Final: