Zero1: Kaito Kiyomiya chocará contra Hayabusa

Pro Wrestling Zero1 dio a conocer que la superestrella de Pro Wrestling NOAH, Kaito Kiyomiya, tendrá una aparición especial donde chocará contra la nueva encarnación de HAayabusa.

Pro Wrestling ZERO1 anunció los combates para su mango evento del 10 de noviembre en el Tokio Korakuen Hall. La cartelera incluirá combates entre ZERO1 y Pro Wrestling NOAH.

En el primero de ellos, el ex campeón de Peso Completo GHC, Kaito Kiyomiya chocará con la nueva estrella y reencarnación de Hayabusa. Además, Junya Matsunaga de ZERO1 se probará ante el veterano Mohammed Yone de NOAH.

Esta nueva versión de Hayabusa debutó en abril en la función especial «Lucha Fiesta Especial», y a continuación se impuso en el torneo individual más importante de ZERO1, el «Fire Festival 2025». El impacto de Hayabusa en la empresa ha sido contundente, convirtiéndose en uno de los luchadores más populares, junto con Masato Tanaka. En su primera aparición en el Tokyo Korakuen Hall, ZERO1 determinó que tuviera una lucha especial ante un importante rival.

Sin duda esta será una interesante prueba para Hayabusa, contra la fulgurante estrella de NOAH, que si bien es joven, cuenta con una vasta experiencia y puede ponerlo en aprietos.