A pesar de los problemas financieros que atraviesa Zero1, la empresa no se amilana y comenzó con el "Tenka-Ichi Tournament 2020", su competencia para los luchadores de la división de menos de 100 kg.

Esta es la edición 17 de dicho torneo, donde los luchadores involucrados ingresan con una esfera del Dragón, como en el anime Dragon Ball. Conforme los competidores van ganando sus encuentros de eliminación directa, se van quedando con la esfera del perdedor, hasta que gran ganador se queda con todas las esferas, lo que le da derecho a pedir la realización de un deseo (un contrato, una lucha especial, ser retador a un campeonato, etc).

► Tenka-Ichi Tournament 2020

En la primera jornada se llevaron a cabo dos encuentros. Previo a ello se dio la lucha debut de Takumi Baba, como nuevo integrante de la plantilla de Zero1. El joven luchador de 21 años hizo su debut profesional en octubre de 2017, viene de la escuela de entrenamiento Wrestle-1 donde permaneció, hasta el cierre de la empresa a finales del año pasado. En esta ocasión su sinodal fue Hartley Jackson ante quien cayó luego de un Death Valley Driver.

Con respecto al Tenka-Ichi Tournament 2020, las acciones comenzaron con Shinjiro Otani y Yumehito Imanari. Pero el duelo resultó tan reñido que transcurrieron veinte minutos sin que hubiera un ganador. Entonces se decretó que la lucha se reiniciara, cuando rápidamente Imanari sorprendió a Otani con un Samson Clutch.

Cerraron la jornada inicial Shoki Kitamura y Drew Parker. La lucha resultó interesante, que se centró en los ataques aéreos, pero Kitamura esperó el momento oportuno para eliminar al espectacular inglés de BJW.

Los resultados completos son:

ZERO1 "WE'RE NOT GOING TO LOSE TO CORONA!", 05.07.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 151 Espectadores

1. Yowa Iwasaki venció a Tsugataka Sato (10:00) con un Backdrop Hold.

2. Takumi Baba Joining Commemorative Match Vol. 1: Hartley Jackson derrotó a Takumi Baba (10:17) con un Death Valley Driver.

3. SUGI y RAICHO vencieron a Chris Vice y Yoshikazu Yokoyama (12:16) cuando Yokoyama fue descalificado.

4. Masato Tanaka y Yuji Hino derrotaron a Ikuto Hidaka y Takuya Sugawara (13:21) con la Sliding D de Tanaka sobre Hidaka.

5. 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 1: Shinjiro Otani vs. Yumehito Imanari - finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

5a. 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 1, 2-Count Rule: Yumehito Imanari venció a Shinjiro Otani (0:22) con un Samson Clutch.

6. 17th Tenka-Ichi Jr. Tournament - Round 1: Shoki Kitamura derrotó a Drew Parker (13:02) con un German Suplex Hold.