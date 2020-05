Muchas personas, incluyendo a The Rock, consideran a Zelina Vega no solo como una gran luchadora, sino como una atleta integral. Y eso lo ha estado demostrando cada semana desde que se unieron en NXT en 2017. No es por nada que ahora, que el panorama de WWE Raw cambió por causa de este nuevo coronavirus, el programa de la marca roja gira en torno a ella, con 3 luchadores bajo su manejo: Austin Theory, Ángel Garza y Andrade, el Campeón de los Estados Unidos WWE. Toda una ardua trabajadora que hasta le tocó luchar en dos programas a inicios del mes pasado.

Yo, is it me, or did I put female managers on the map again?

You mad ’cause I’m at the PC, out here savage’n.

You in the booth, but I'm who you be channelin’

Why they never bring you name up at the panel, then? 🎶 #MuñecaTingz pic.twitter.com/GcvuluWOpv

— Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) May 6, 2020