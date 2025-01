Zelina Vega y su cambio a SmackDown: «Lloré un poco»

«La Muñeca» Zelina Vega ha sido cambiada de Raw a SmackDown durante la actual ventana de transferencias en la WWE. Una ventana, por cierto, que va a terminar el fin de semana de Royal Rumble 2025, según confirmó Michael Cole en el mismo programa: «Zelina ha sido enviada a Friday Night SmackDown como parte del período de transferencias aquí en WWE. Eso cerrará el fin de semana de Royal Rumble«.

La ex Queen of the Ring no solo deja la marca roja sino también a la facción LWO y especialmente a su líder, Rey Mysterio, para comenzar un nuevo capítulo en solitario. O eso parece; la verdad es que está por verse qué va a depararle el futuro a la luchadora en la marca azul. Pero antes de descubrirlo, ella compartió sus sensaciones junto a una foto con «The Master of the 619» al término del show:

«Puede que haya llorado un poco después de esta foto agridulce. Me has enseñado bien y siempre estaré agradecida y profundamente honrada.

Me aseguraré de representarte a ti y a LWO en SmackDown».

I might have cried a little after this picture 😂 bittersweet. You’ve taught me well @reymysterio and I will forever be grateful and so so honored.

I’ll be sure to rep you and #LWO over on #Smackdown @WWE pic.twitter.com/PnSWayn1wM

— ZV (@ZelinaVegaWWE) January 28, 2025