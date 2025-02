Zelina Vega y el gusto por el anime en la WWE

Si uno tuviera que señalar a una Superestrella de WWE que es fan del anime no dudaría en señalar a Zelina Vega. «La Muñeca» ha dejado ver su amor por la animación japonesa, por ejemplo, a través de sus equipos de lucha.

Which of my Demon Slayer cosplays is your fave? I’m doing Daki next 🥰 pic.twitter.com/bEWFD7wC54

Pero ella no es la única que comparte ese gusto en el vestidor del gigante del entretenimiento deportivo, según ella misma comparte en una reciente entrevista en The Anime Effect:

«Yo diría que más como The New Day. Me gusta hablar con Kofi y Xavier sobre anime. Dawkins es un gran fan del anime. Ricochet también lo era. Rhea, lo suyo es Dragon Ball. Dragon Ball es su cosa. Pero aparte de eso, no. No creo que nadie más lo conozca realmente.

2020 2015 #WrestleMania36 @rcwrestling Made by Made by @KotulskiGear @JusZCosplay Some things never change Vegeta > pic.twitter.com/UVLMA8U0Vx

Algunas personas, comprensiblemente, lo encuentran genial por la estética, porque los looks son geniales, el cabello es llamativo o lo que sea. Algunos lo hacen solo porque piensan que se ve cool, el diseño de un personaje o algo así. Pero en cuanto a un amor genuino… oh, y Dakota Kai, obviamente. A ella le encanta Pokémon.

Así que, cuando hablamos de un amor profundo por esto, realmente solo es ese grupo de personas. Es gracioso que ahora, de repente, se haya vuelto algo ‘cool’. No soy una gatekeeper hasta cierto punto, pero… creo que mi esposo es un poco así en el sentido de que él dice: ‘La cultura del tatuaje era nuestra cosa’ y ahora hay posers, qué asco.

Pero cuando se trata de esto, creo que soy un poco así también. Es como, sufrimos en la escuela, nos hicieron burla y todo eso. Y ahora, de repente, es algo ‘cool’.»

¿También te gusta el anime?

Only real anime/ Naruto lovers know what’s up 😉 we even got the legend himself @NeKap to announce me to the ring, can’t get anymore GOD TIER than that!

We can’t expect the normies to know but they sure mad how I put the moon in my genjutsu 😂👋🏽👸🏽 #queenshit #madarauchiha pic.twitter.com/hrlIDMHTHi

