Hubo un tiempo en que se rumoró, se especuló, con que Andrade podría estar iniciando una relación amorosa con Zelina Vega. No hubiera sido nada extraño dado todo el tiempo que pasan juntos en WWE. Tuvo que ver también el momento en que ella rompió su relación con Austin Aries. Pero no hubo nada entre ellos en ningún momento, solo son compañeros de trabajo; además de amigos, entendemos. Ahí está puesto el límite.

Es más, ahora mismo cada uno tiene pareja: ella está casada con Aleister Black mientras que él está prometido con Charlotte Flair. Pensándolo, podría salir una maravillosa rivalidad con toques de amor de estas dos relaciones.

Ahora, la nueva especulación de muchos fanáticos, aburridos seguramente, es que la representante sale con Ángel Garza. Nadie estaría hablando de esto si este no se hubiera convertido en su nuevo cliente debido a la suspensión del Campeón de Estados Unidos, pero es un tema que está en el aire en este momento.

Nosotros sabemos que no existe nada entre ellos. De hecho, el mexicano está comprometido con Zaide, a quien pidió matrimonio en diciembre en NXT.

Pero nada que nadie tenga ninguna duda, la también luchadora ha hecho esta publicación en Twitter respondiendo a Lana:

.@AngelGarzaWwe & I can’t wait until Monday.

By the way, just for the record, no Valentines here. Angel Garza and I are strictly business. https://t.co/45ROUkTcTt

— Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) February 15, 2020