Zelina Vega y Aleister Black: «Tenemos 10 gatos»

La actual Campeona de Estados Unidos, Zelina Vega, y su esposo, Aleister Black, vuelven a trabajar juntos en la WWE. Pero no se conforman. Al menos ella.

En una reciente entrevista con Lightweights, «La Muñeca» compartía su deseo (de ambos) de revelar más sobre sus vidas personales:

« Sí, de hecho quiero hacer un reality show con mi esposo . Siento que hay muchas cosas que la gente no espera cuando se trata de él y de mí, como por ejemplo que tengamos 10 gatos. Hay ciertas cosas que la gente simplemente no se imagina. Mi esposo y yo, nos hacemos tatuajes cuando estamos de gira. Siento que hay cosas que a la gente le gustaría ver, como levantar un poco el telón y conocer más de nosotros .»

Así mismo, Zelina también revela su disposición a regresar a TNA, donde luchó entre 2011 y 2012 bajo el nombre de Rosita:

«Realmente no le digo que no a nada. Es lindo saber que hay oportunidades, que eso incluso pueda ser una posibilidad, supongo. Es como una de esas cosas en las que te dicen: ‘Oh, ¿te gustaría hacer esto?’ Y es como, bueno, eso nunca fue una opción. Lo mismo con el título. Nunca fue una opción. Así que fue como, bueno, sí. Hagámoslo todo. Denme todos los títulos. Me quedo con todo, vamos a hacerlo. Sí, creo que sería bueno entrar ahí y trabajar con personas con las que realmente no tuve la oportunidad de trabajar. Digo, ¿quién sabe? Pero creo que, de cualquier forma, TNA siempre será parte de mi historia. Aunque, cuando veo a Rosita (su personaje anterior), digo: ‘¿Quién es esa persona?’ Siento que no la conozco. Está tan alejada de quien soy ahora, era una niña. Es raro. Es una locura mirar atrás y decir, sí, fui campeona en parejas allá, campeona en parejas aquí. Es una locura, un mundo tan extraño.»