Zelina Vega: «Todo está bien con Mercedes Moné»

A lo largo de los años ha existido el rumor de que la relación entre Zelina Vega y Mercedes Moné no es buena. Ya no solo desde que eran compañeras en la WWE y la actual Campeona TBS de AEW se llamaba Sasha Banks sino de la época en que la presente Campeona de Estados Unidos aún no había firmado con la compañía y usaba el nombre de Rosita.

► Todo bien entre ellas

Sin embargo, todo está bien entre ellas, según «La Muñeca» explica en Ring The Belle:

“Cuando se trata de mí y Mercedes, nunca hemos tenido problemas. Eso es lo gracioso. Hace tiempo, hice una entrevista —recuerdo que hablé con Naomi sobre esto hace mucho, mucho tiempo. Dije: ‘Sería genial tener algo con ella’, porque ya la conocía desde hacía tiempo. Así que pensé: ojalá podamos tener algún tipo de historia en WWE. Mi mentalidad era: ‘Tengo que llegar a WWE como sea’. Ella es una de las mejores, quiero estar en el ring con ella, es increíble, quiero hacerlo. Y ella estaba de acuerdo con eso. La gente usa ese clip como si dijeran: ‘Oh, Dios mío, han tenido problemas desde siempre’, bla, bla, bla, y yo pienso: ‘Me encanta haberlos convencido de eso. Me encanta. Pero no, nunca hemos tenido ningún problema’. Me parece muy gracioso que aparentemente yo soy el denominador común de todos los conflictos. Es como… Ella entrena con mi primo, ¿qué? La gente intenta buscar cualquier cosa. Pero si yo realmente odiara a alguien, ¿crees que estaría bien con eso?».