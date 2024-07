Zelina Vega se siente bien al callar a sus detractores

Zelina Vega ha evolucionado notablemente en el ring, considerando que cuando llegó a la WWE, empezó trabajando a lado de Andrade, como su manager. Si bien tuvo experiencia luchando desde el 2010 cuando estuvo en TNA, «La Muñeca» tenía primordialmente un rol distinto, aunque poco a poco hizo nuevamente la transición a luchadora cuando llegó al elenco principal, logrando mejorar sus habilidades en el ring.

► Zelina Vega recibe elogios por su trabajo

Algunas personas están motivadas por el odio, mientras que otras están motivadas por el amor, pero Zelina Vega se ve impulsada por ambos. Durante un episodio reciente de Busted Open Radio, «La Muñeca» habló sobre la satisfacción que obtiene al refutar las críticas a su trabajo, especialmente después de realizar una apasionada promo junto a la Campeona Mundial Liv Morgan en el episodio del 24 de junio de WWE Raw. Vega mencionó que ha recibido elogios de varios compañeros como The Miz, Seth Rollins y Paul Heyman.

«Sentí que no hay mejor sentimiento que demostrarle a ciertas personas que estaban atrás que estaban equivocadas. Fue agradable que cierta persona se me acercara y me dijera: ‘Guau, eso fue increíble. Buen trabajo’. Tener gente que también es conocida por sus increíbles habilidades con el micrófono, como The Miz, que se me acercó, que estaba en el comentario en el momento de la promo, pero que se me acercó, me habló y simplemente me dijo: ‘Wow, Eso fue increíble’, simplemente darme apoyos es una locura. Eso es como un ‘wow, ¿en serio?’ tipo de momento…»

«No hay mejor sentimiento. Y creo que eso es lo que siento que estoy haciendo constantemente. Liv está en esta gira de venganza o lo que sea, pero siento como si estuviera en una gira en la que constantemente demostraba que alguien estaba equivocado porque yo… Siempre he sido subestimada.»