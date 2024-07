Zelina Vega ruega por gran oportunidad en WWE

La luchadora de WWE, Zelina Vega, ha abierto su corazón. Ha aceptado que ha tenido momentos difíciles en WWE, pero pide pista para obtener una gran oportunidad en WWE. ¿La escuchará Triple H? Recordemos que Vega se lesionó y por eso no pudo estar lista para ganar el torneo Queen of the Ring.

Y en la edición del 15 de julio de Raw, sufrió otra lesión luego de un brutal ataque de Shayna Baszler, quien la atacó luego de que Sonya Deville la derrotara en un minuto y 6 segundos. Esta fue la sentida nota que Vega escribió en su cuenta de X, antes Twitter:

► Zelina Vega pide a Triple H más oportunidades en WWE

«Toda mi vida, he escuchado que mi estatura me limita. Hoy no es diferente. Pero hay tantas cosas que uno puede demostrar aquí y allá. He llegado a tocar la pelota, pero nunca realmente a sostenerla. Dame. la. pelota. Si la dejo caer, que me jodan, retrocederé… pero estoy listo para resolver esto».

Ya veremos si Triple H le brindará una nueva oportunidad a Vega, de 33 años, para volver a la parte alta del cartel y estar cerca de los campeonatos. Por ahora, solo sigue al lado de Rey Mysterio y la LWO.