Zelina Vega razona su unión a Legado del Fantasma

Ahora son LWO con Rey Mysterio pero antes Zelina Vega se unió a Legado del Fantasma con Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquin Wilde. Durante una reciente aparición en Wrestling With Freddie, La Muñeca razonaba su alianza con los tres guerreros después de que Freddie Prinze Jr. le señalara que inicialmente no era fan de la idea porque consideraba que Escobar no necesitaba una mánager.

► La unión Zelina Vega-Legado del Fantasma

“Yo dije lo mismo, como ‘Él no me necesita, ¿verdad?’ Él es un luchador increíble y un promotor talentoso. ¿Por qué necesitaría yo estar ahí? Me explicaron que el grupo es nuevo en el elenco principal y que yo era muy conocida por la audiencia de SmackDown. Al unirme a él, la gente pensaría: ‘¿Qué significa esto? Sabemos que ella es la mánager villana, sabemos que ella es la luchadora villana. Si ella los está presentando, eso es lo que representan’. Era para facilitar la transición para los fanáticos y que comprendieran rápidamente quiénes eran.

“Yo solo dije: ‘Está bien’. Pero desde entonces, ha evolucionado tanto. Para ser honesta, no he hablado mucho. Todo ha cambiado mucho desde entonces. Estar con Rey, en primer lugar, ¡es un sueño hecho realidad! ¿Qué más puedo decir? La Thea de ocho años estaría como ‘¿qué está pasando?’. Y ahora, tener a Rey de nuestro lado y ver renacer a la LWO, es una locura. Especialmente porque Rey me dice: ‘Eres la primera mujer miembro de LWO en la historia’. Es increíble. Somos luchadores en un equipo, no estoy manejando luchadores”.

¿Qué te parece la LWO?