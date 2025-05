Zelina Vega: «Quiero defender mi título en AAA»

Zelina Vega es la actual Campeona de Estados Unidos en la WWE y desea llevar el título más allá de las fronteras del país. De momento, en sus solo 19 días de reinado, «La Muñeca» aún no lo ha defendido.

Seguramente pronto va a tener que hacerlo contra la excampeona Chelsea Green. Pero pausando un momento su rivalidad, Zelina revela sus interesantes deseos con el título en Good Karma Wrestling:

«Quiero defender este título tanto como pueda. Acabamos de tener la fusión con AAA, así que, quiero decir, me encantaría llevarlo allá. Me encantaría luchar contra Stephanie Vaquer allá. Sería genial. También me encantaría llevarlo a NXT, luchar contra Giulia allá, tal vez contra Kelani (Jordan). Me encantaría llevarlo a STARDOM y luchar allá también. Quiero decir, como sea y cuando sea, me encantaría defender este campeonato y mostrarle a la gente quién es Zelina Vega como campeona. Ya han visto a Zelina como mánager, la han visto como competidora individual en la versión de LWO. Ha habido muchas versiones diferentes de mí, pero ahora, viéndome como campeona de Estados Unidos, quiero ser una campeona luchadora y asegurarme de dejar mi huella también en esto.»