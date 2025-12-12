Zelina Vega lamenta el fallecimiento de su tío

Como es de conocimiento público, Zelina Vega perdió a su padre, Michael Angel Trinidad, durante los atentados del 11-S. Su padre trabajaba en la Torre Norte del World Trade Center, en el piso ciento cuatro, cuando el edificio se derrumbó. Desde entonces, la luchadora ha sido criada por su tío, aunque siempre ha buscado honrar a menudo a su padre, e incluso lo hizo cuando llevó el Campeonato Femenil de los Estados Unidos al monumento conmemorativo del 11-S y lo colocó junto a su nombre, e incluso ha hablado de cómo su apoyo aún la motiva muchos años después.

► Zelina Vega consideró a su tío como «su segundo padre»

Recientemente, Zelina Vega compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram sobre la pérdida de su tío, Michael Padilla. Dijo que nunca imaginó hacer una publicación como esta y que aún no se siente real, y lo consideraba como su segundo padre, ya que fue quien ayudó a cubrir el vacío de figura paterna que tuvo la luchadora cuando apenas tenía 10 años de edad. Vega mencionó que su tío siempre estuvo ahí cuando necesitaba a alguien que la comprendiera y creyera en ella.

«Esta es una publicación que nunca pensé que tendría que hacer… aún no se siente real. ¿Cómo me despido de mi Michael Michael? ¿Cómo combino las palabras adecuadas para describir lo increíblemente increíble que era? No puedo. He intentado mantener una cara feliz por todos y por las obligaciones que tengo… pero estoy desconsolada. Era como un segundo padre para mí y no puedo creer que hayamos pasado de celebrar nuestro cumpleaños juntos el año pasado a donde estamos hoy. Pasé por la pérdida de mi padre en 2001 hasta sentir una ansiedad terrible al saber que tendré que despedirme de ti en el funeral el domingo. Me siento tan perdida y sin sentido.

Estoy tan agradecida de haber tenido al MEJOR tío que una chica podría desear. Estuviste ahí para mí en momentos en los que nadie más lo estuvo ni lo habría entendido. Apoyaste mis sueños y, Dios mío, ¡qué emoción me dio hablar contigo por FaceTime cuando gané el campeonato de Estados Unidos! Lloraste y te alegraste mucho por mí, te tomaste fotos con el cinturón y escribiste sobre mi combate en relaciones públicas en Backlash en tu diario con orgullo.

Nunca superaré lo increíblemente genial que siempre fuiste, desde las pijamadas, los bolos, los partidos de los Yankees, ver lucha libre conmigo, ponerme a ver STP, Elvis, Pearl Jam, Disturbed, etc., hasta cantar Plush contigo cada vez que podía… te queríamos tanto y merecías mucho más.

Cuando escucho «MAH ADIDAS», siempre pienso en ti. Me encanta haber sido yo quien te puso ese nombre Michael Michael (porque no sabía decir tío de pequeña) y que se te haya quedado. Siempre atesoraré ese video de tus quince diciéndome que era más que tu sobrina, que soy tu hija. Lo supe desde el principio. Siempre me sentí conectada contigo.

El mismo día que falleciste, más tarde esa noche rescatamos de la carretera a este adorable gatito de solo 6 semanas, súper dulce, genial y divertido, igual que tú… así que le pusimos Michael como segundo nombre.

Me alegra haber podido cantar «Pelusa» contigo una vez más, abrazarte, besarte y decirte que te quiero. Al igual que en la habitación, no quería irme, ni sabía cómo terminar… así que solo diré esto: Ojalá pudiera tenerte para siempre. Te quiero, mi Miko Miko. Descansa en el paraíso con papá, Joey, mi papá, Eric y mi abuela.»