Zelina Vega: «La Thea de 8 años tenía razón»

¿Cuántas personas que crecen soñando con ser Superestrellas WWE consiguen cumplir su sueño? Thea Megan Trinidad (Zelina Vega) lo cumplió. No solo eso sino que fue la primera Queen of the Ring de la historia y actualmente es la Campeona de Estados Unidos. Especialmente esto último, ganar su primer título individual (ya había sido Campeonas de Parejas) ha sido el punto de inflexión.

► El sueño de la infancia cumplido

El punto de inflexión para que ahora (en una entrevista con Fox News Digital) «La Muñeca» eche la vista atrás:

«Se siente increíble… Cuando era niña, solo quería ser parte de esto. Y, por supuesto, quería ser campeona. Me imaginé algo enorme en mi mente cuando era niña, decía: ‘Voy a ser campeona, esto va a pasar para mí.’ No veía un Plan B en mi mente. Ahora es como: no solo lo lograste, no solo eres campeona, también eres parte de la historia. La primera Reina del Ring en la historia, nunca pensé que eso iba a pasar. Así que todavía me sorprende, pero también pienso en esa Thea de ocho años que intentaba organizar todo esto en su mente. No veía un Plan B, era tan terca. Decía: ‘No, esto va a pasar.’ Así que demostrarle que tenía razón se siente como la sensación más increíble.»

¿Qué será lo próximo? La luchadora intentará dejar su huella en la historia del título que ostenta. ¿Cómo? Puede hacerlo de diversas maneras, una de ellas es tener el reinado más longevo. Siendo la segunda en tener el cinturón no parece difícil, pero debe superar los 132 días de Chelsea Green y, en caso de que así sea, aumentar el récord todo lo posible para que nadie pueda romperlo.