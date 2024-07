Zelina Vega: «Heyman, Rollins o Miz me felicitaron»

Con Andrade, en la LWO, siendo Campeona de Parejas, Queen of the Ring o luchando por un título individual de WWE como hizo con Rhea Ripley en el extinto Campeonato Femenil SmackDown en su tierra de ascendencia, Puerto Rico… Zelina Vega ha tenido oportunidades pero nunca las capitalizó. No se pretende con esto culparla únicamente a ella. En realidad, ¿qué es la culpa? Mejor hablar de responsabilidad. Y entonces entran otros términos: talento, carisma, creatividad… «La Muñeca» jamás ha terminado de consolidarse como Superestrella.

► Zelina Vega se reivindica

«Diría que no hay mejor sensación. Y sentí que no hay mejor sensación que demostrarle a ciertas personas en la parte de atrás que estaban equivocadas. Fue agradable que cierta persona se acercara y me dijera: ‘Wow, eso fue increíble. Buen trabajo.’ O tener a personas que también son conocidas por sus increíbles habilidades con el micrófono, como The Miz, quien creo que estaba en los comentarios en el momento de la promo (con Liv Morgan en Raw). Pero que se acercara a mí y me hablara y me diera reconocimiento es una locura. Es un momento de ‘wow, en serio,’ donde tienes que mirar a las personas que lo han hecho durante tanto tiempo y con éxito, y cuando te dan reconocimiento, como Seth Rollins, por supuesto, cuando él se acerca a mí y yo pienso, ‘¿Qué es la vida en este momento?’

“Así que fue muy satisfactorio. Y luego, por supuesto, miro a personas y Paul Heyman me aparta y dice, eso fue increíble. O quien sea que realmente admire y respete, cuando recibo las respuestas de ellos, que también son brutalmente honestos, no hay mejor sensación. Y creo que eso es lo que siento que estoy haciendo constantemente. Liv está en esta gira de venganza o lo que sea. Pero siento que estoy en una gira constante de demostrarle a alguien que está equivocado. Porque siempre he sido subestimada. Pero luego, en el segundo en que me dejan entrar al ring por más de un minuto, en el segundo en que me dan un micrófono en vivo, y literalmente fue solo, ‘Hey, confiamos en ti. Diviértete.’ Se sintió increíble”, dice la luchadora en Busted Open Radio.