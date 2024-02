Zelina Vega: «¡Estoy harta, voy a ser campeona!»

«(…) No sé cuánto más tengo que demostrarle a la gente que merezco esto, que merezco ser campeona, que merezco ir a WrestleMania. Ahora, estoy enfocando mi atención en Legado; Santos será quien se arrepienta de meterse en mis asuntos. Todo esto es culpa tuya, Santos. Recuerda quién era antes de LWO. Recuerda por qué viniste a mí en primer lugar. Porque te aseguro que volveré a ser así.» Zelina Vega decía esto al término del SmackDown del 16 de febrero.

► Zelina Vega quiere ser campeona de WWE

Entonces, «La Muñeca» perdió en una lucha clasificatoria para entrar a la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber a por una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40. Tuvo una segunda en el episodio de Raw del 19 de febrero durante una batalla real pero la ganadora (y última clasificada al combate) fue Raquel Rodríguez. Y después Zelina Vega volvió a pronunciarse y expresar sus deseos de tener más éxito en WWE:

«No creo que nadie pueda imaginar… no muchas personas saben lo que se siente tener el título al alcance de la mano, y he estado persiguiendo esto desde Backlash, ¿vale? Y ahora Rhea tiene la oportunidad de ir a Australia y tener exactamente lo que yo tenía en Puerto Rico. Ella simplemente puede tener ese amor y ser la campeona, y está bien, excepto que ahora estoy aquí siendo dejada atrás porque ahora estoy tratando de poner mis manos en Zelina Vega-lite, Zelina Vega 2.0.

«Nuevamente, esto es más grande que Elektra. No me importa Elektra. Esto es culpa de Santos. Realmente, ¿qué hizo él? ¿Está tratando de encontrar a alguien que me iguale porque no alimentaría sus ilusiones? ¿Eso es realmente lo que se reduce a esto? Estoy harta de ser la segunda mejor o estar a la sombra de la gente. Estoy harta de eso. Ellas pueden ir al Elimination Chamber y a WrestleMania, y tener estos momentos increíbles, y yo estoy atrás. No voy a permitir que eso vuelva a pasar más. Cuando te digo que algo en mí se ha roto recientemente, no lo digo para asustar a nadie. No lo estoy diciendo como una amenaza. Te estoy diciendo, esto es lo que va a suceder, y es una advertencia para cualquiera que se interponga en mi camino.

«Quien salga de WrestleMania como campeona, esa es a quien estoy apuntando, y es exactamente a quien voy a ir a por el título. No me importa si estoy en Raw o SmackDown. Me aseguraré de que en algún momento, esté parada allí como campeona. No me importa cómo tenga que hacerlo. Pero lo primero es lo primero, voy a encontrar a Elektra. No me importa si tengo que destrozar esta arena para encontrarla», dice Zelina en WWE Raw Exclusive.