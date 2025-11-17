Zelina Vega está nominada en los Streamer Awards

En la actualidad, Zelina (ya no usa más su apellido) está comenzando un nuevo capítulo en su carrera en la WWE al lado de su esposo en la vida real Aleister Black al haberse adentrado en el mundo oscuro que este viene construyendo desde hace años. No hay mucho que decir al respecto ya que está por ver lo que logran juntos.

► Zelina Vega en los Streamer Awards

Así que salgamos un momento de la lucha libre junto a la guerrera pues tenemos información interesante: está nominada en The Streamer Awards a «Mejor colaboración» por la que realizó junto a Cinna el 17 de septiembre.

Cinna gets her ass beat up with a Kendo Stick by WWE star Zelina Vega 😳😭 pic.twitter.com/ihfDGR2ad2 — Cinna Updates (@CinnaUpdatess) September 18, 2025

El 6 de diciembre se conocerá si resultan ganadoras o no. Estarán compitiendo en la misma categoría con las colaboraciones que protagonizaron LeBron James y Kai Cenat, Plaqueboymax y Fred Again, y Pokimane y Katseye.

Si quiere votar, pueden hacerlo pulsando aquí. Por cierto, ¿qué son los Streamer Awards? Así se describen:

The Streamer Awards es una ceremonia anual que celebra los logros de la industria del streaming en vivo durante el último año. Como el primer evento de premios orientado específicamente a streamers, nuestro objetivo es reconocer lo mejor que las plataformas de transmisión en vivo tienen para ofrecer, especialmente mientras siguen creciendo en popularidad y transformando la forma en que las personas consumen entretenimiento.

Buscamos honrar a individuos y grupos que no solo han trabajado duro para crear contenido de calidad para su audiencia, sino que, más importante aún, han fomentado comunidades enteras alrededor del mundo. Para lograrlo, intentamos mantenernos conectados con la comunidad para presentar un conjunto diverso de categorías que incluyan distintos juegos, tipos de contenido y comunidades.

¿Y por qué debería importarte? Porque tú, los mismos espectadores que ven y apoyan a estos creadores de contenido, serán quienes decidan los nominados y ganadores de los premios.

The Streamer Awards 2025 se transmitirán en vivo el 6 de diciembre de 2025 (7 de diciembre de 2025 GMT+1) a las 3:00 p. m. PT (12:00 a. m. GMT+1), con todos tus streamers favoritos presentes. Mira las entrevistas de la alfombra roja, actuaciones en vivo, estrenos, la ceremonia de premios y mucho más en twitch.tv/qtcinderella.

Sigue nuestra cuenta oficial @StreamerAwards para estar al tanto de las últimas novedades.

The 5th Annual Streamer Awards 🏆 December 6th, 2025 TICKETS ARE ON SALE NOW! Nominations are officially OPEN ⬇️https://t.co/1JGBRu5OF2 pic.twitter.com/Rt2FyV3V56 — The Streamer Awards (@StreamerAwards) October 25, 2025