Durante 2022, Zelina Vega estuvo bastantes meses alejada de la programación de la WWE debido a un implante roto. Se fue en mayo después de haber sido Campeona de Parejas con Carmella y volvió en octubre como mánager de Legado del Fantasma. Mientras hablaba recientemente con Anna Faris Is Unqualified, “La Muñeca” dio a conocer que la lesión ocurrió cuando recibió un Nothern Lights Suplex de una oponente cuyo hombro golpeó contra su pecho. Ello hizo que tuviera que someterse a una cirugía.

► El implante roto de Zelina Vega

“Nunca sucede en un movimiento realmente genial o en un giro loco que haga fuera del ring. Siempre sucede cuando pasa algo pequeño, y así es como te lesionas. Toco madera, en realidad no había tenido lesiones graves hasta ese momento. Ni siquiera fue realmente tan malo. Es una tontería, pero una de mis mejores amigas y yo estábamos en un combate, y ella me había atacado con el Northern Lights Suplex, donde básicamente me volteó sobre ella hacia atrás, y su hombro se clavó en mi pecho, y me rompió un implante. Pero yo, por supuesto, mirando el lado positivo, pensé: bueno, tienen 10 años de todos modos, y los quería más grandes de todos modos. Así que terminó funcionando. Últimamente estoy como: ‘Debería haberlo puesto un poco más grande, no sé’, [risas] ¿por qué no?'”.

La luchadora comenta también si prefiere que la llamen Zelina Vega o Thea Trinidad:

“Cualquiera de los dos está totalmente bien. Estoy acostumbrada a escuchar Thea, pero más recientemente, me operaron en mayo, así que de mayo a octubre estuve en recuperación, así que no había escuchado a Zelina por un tiempo. Ahora lo estoy escuchando de nuevo, estoy como, está bien”.

