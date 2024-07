Zelina Vega crea la ZV Army: «Hora de demostrarlo»

«La Muñeca» de WWE Zelina Vega considera que le ha llegado el momento de demostrar a sus fanáticos que no se han equivocado al no rendirse con ella. Durante el episodio de Raw del 22 de julio, derrotó a Zoey Stark dentro de la rivalidad que ambas tienen con Lyra Valkyria, Katana Chance y Kayden Carter, y Sonya Deville y Shayna Baszler. Antes en el programa, la que fuera Gerente General de la división femenil venció a la ex Campeona NXT. Todas están recibiendo una oportunidad.

►Zelina Vega crea la ZV Army

Y al término del show Zelina se tomó un momento para compartir sus sensaciones en Raw Talk:

«Creo que eso es exactamente. Soy una amenaza. Ellos lo saben. Igual que Dominik [Mysterio] lo sabía cuando se involucró en mi combate por el campeonato contra Liv [Morgan]. Sabía que si no se involucraba, yo estaría aquí como campeona. Ese es un sueño del que no me voy a rendir. El Universo WWE nunca se ha rendido conmigo. He estado en tendencia durante cinco días porque están tan listos para un cambio. Al igual que yo. Es hora de que empiece a demostrarme a mí misma que tengo razón, a callar bocas, pero sobre todo, a demostrar que el Universo WWE también tiene razón«.

Asimismo, la ex Campeona de Parejas dio luz a la ZV Army. ¿Conseguirá crear realmente un movimiento que impulse su carrera?

«Lo hemos hecho, VZ Army… Y este es solo el comienzo».

We did it #ZVArmy …and it’s just the beginning. 🩵 — ZV (@ZelinaVegaWWE) July 23, 2024

