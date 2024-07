Mirando aproximadamente un año atrás, nos acordamos de cuando Malakai Black hablaba de la apertura de su escuela de lucha libre, The Dark Arts Gym:

«(…) Le dije a mi esposa [Zelina Vega]: ‘Quiero un lugar donde pueda entrenar y enseñar a la gente’. Quiero crear un concepto donde pueda implementar todas las cosas diferentes que siento que me han convertido en quien soy y me han llevado a los niveles en los que he estado y aún estoy. Quiero mostrar eso a otras personas, pero quiero hacerlo de una manera que no sea como ‘Págame $50 y te enseñaré cómo hacer saltos mortales’. Hay un sistema y quiero que las personas pasen por el sistema. Haremos clases y cursos. (…). Esto está parcialmente influenciado por el (WWE) Performance Center porque siento que es un sistema que funciona muy bien con la disciplina correcta (…)».

Malakai Black & Zelina Vega’s Dark Arts Gym is running online events. Malakai had a singles match & Tony Schiavone did commentary! pic.twitter.com/wA7m9PCgst — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) February 18, 2024

► Zelina Vega, entrenada por Malakai Black

Hablaba de entrenar a las nuevas generaciones pero asimismo también entrena a su esposa, quien de un tiempo a esta parte ha hecho la transición de ser manager a luchadora y tuvo la necesidad de mejorar sus habilidades en el cuadrilátero. Esto a pesar de que «La Muñeca» comenzó a luchar en 2010 en la escena independiente y pasó por compañías reconocidas como TNA antes de recalar en la WWE, donde es verdad que su faceta de wrestler quedó en un segundo plano, por ejemplo, durante la época en que representaba a Andrade.

«Él es realmente bueno para desglosar cada detalle. Necesito a alguien que sea extremadamente honesto conmigo y que me diga: ‘Esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal’. Pasar tiempo con él me ha ayudado muchísimo», comenta Zelina en Busted Open Radio.

Embed from Getty Images

► Zelina Vega, entrenada por Rey Mysterio

Pero la ex Campeona de Parejas o «Queen of the Ring» no solo se ve ayudada por el luchador de AEW sino también por Rey Mysterio, con quien ha estado pasando mucho de su tiempo en la WWE desde que Zelina encontrara su sitio en la facción LWO:

«No quería hacer el 619 hasta entrenarlo bien para después mostrarlo en la televisión. Él pasó tiempo conmigo en los eventos en vivo y antes de los shows. Solo quería mostrarle a la gente lo que realmente puedo hacer ahora.»

Embed from Getty Images

¿Qué piensas de Zelina Vega como luchadora?

Embed from Getty Images