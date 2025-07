Una manera de entender cuán grande ha sido una luchadora es descubrir cómo inspira a las nuevas generaciones. Hoy hablamos de AJ Lee y Zayda Steel. La primera es una de las Superestrellas WWE femeniles más notorias de los últimos tiempos. La segunda está construyendo su carrera en la lucha libre, como integrante del programa WWE ID y compitiendo también en WWE Evolve.

Durante una reciente entrevista en Ring The Belle, la guerrera de 21 años de Arlington, Virginia (Estados Unidos) revela que va tras los pasos de la icónica:

“Sin AJ Lee, probablemente nunca habría pensado que era posible ser luchadora. Guau. Porque, ya sabes, como muchas personas con Lita, porque se veían reflejadas en ella. Ella no se parecía a las demás. AJ Lee fue mi Lita. Ella no se parecía a las demás, incluso desde que estaba en NXT, cuando era parte del reality. Se notaba que siempre se mantenía fiel a sí misma. No intentaba ser como las otras chicas. No se veía como ellas, obviamente. Algo en mí, cuando tenía 10 años, conectó con ella.”