Zaria vence a Wren Sinclair y avanza a la final del torneo WWE Speed Femenil

La australiana Zaria derrotó a Wren Sinclair en una intensa semifinal del torneo por el Campeonato WWE Speed Femenil, clasificándose así a la final donde buscará convertirse en la próxima monarca, después de que Sol Ruca dejó el título vacante.

Desde el inicio, Sinclair intentó imponer su ritmo técnico con llaves de muñeca y coberturas rápidas, pero Zaria demostró su fortaleza física al responder con un contundente backbreaker que marcó el rumbo del encuentro. La australiana resistió una spinning kick y respondió con una ráfaga de clotheslines y un certero pump kick que la dejaron en posición de dominio.

Momentos claves

Cuando parecía que Wren retomaba el control con un armbar, Zaria se liberó con determinación y aplicó una devastadora spear seguida de su movimiento final, el F-6, con el que consiguió la cuenta de tres en apenas dos minutos y medio de combate.

¿Qué pasará ahora?

Con su triunfo, Zaria se convirtió en la primera finalista del torneo WWE Speed Femenil. Su rival saldrá del combate entre Skylar Raye y Fallon Henley. La ganadora del torneo será reconocida como la campeona de la división, un paso importante en la expansión de WWE hacia formatos más dinámicos y de corta duración.

