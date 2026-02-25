Zaria traiciona a Sol Ruca para que Jacy Jayne siga reinando

Jacy Jayne consiguió una inesperada defensa del Campeonato Femenil de NXT ante Sol Ruca, quien llegaba acompañada por Zaria. Sin embargo, el combate prácticamente terminó antes de comenzar.

Justo antes de que sonara la campana, Zaria sorprendió a Sol atacándola por la espalda. La australiana levantó a su compañera y la remató con un contundente F-6. A pesar del castigo, Ruca logró ponerse en pie cuando la árbitra hizo sonar la campana.

Jayne no perdió tiempo y conectó de inmediato su Rolling Encore para cubrir a una debilitada Sol.

► Momentos clave

La traición de Zaria fue contundente y ahora parece que ha nacido una rivalidad, pues Ruca no va tolerar que su ahora examiga le haya evitado convertirse campeona.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Zaria volvió a atacar a Sol Ruca. La levantó nuevamente para aplicar otro F-6, esta vez sobre la mesa de comentaristas. Luego, en un gesto tan frío como provocador, besó la frente de Ruca después de insultarla, dejando claro que la alianza entre ambas ha llegado a su fin.