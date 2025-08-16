Zandokan Jr. a MJF: «No me acobardo ante nadie»

Zandokan Jr. tiene ante sí la oportunidad de consagrarse en la Arena México si logra vencer a la estrella de AEW, el estadounidense MJF y recuperar para el Consejo Mundial de Lucha Libre, uno de sus cetros mundiales.

► Zandokan Jr. ante un recio desafío

Este viernes, 15 de agosto, «El Rey del Mundo» intentará recuperar para su empresa, el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL en un interesante desafió contra el flamante monarca, MJF de AEW.

Esta será la batalla estelar de la función de Viernes Espectacular de Arena México, en lo que será la primera ocasión que MJF ponga en juego este cinturón.

Zandokan Jr. tiene muy claros sus objetivos: traer de vuelta el título y hacer historia doblegando al luchador estadounidense.

Esta lucha se realizará luego de que MJF derrotara al veterano Averno por el título a principios de este mes. Previo a este combate, Zandokan Jr. habló sobre la lucha y expresó su desagrado por la falta de respeto que MJF hizo a Salvador Lutteroth y a José Luis Feliciano al arrebatarles el cinturón cuando fue coronado.

Estas fueron las palabras de Zandokan Jr, emocionado por su importante compromiso:

He buscado el Campeonato Mundial Semicompleto dos veces. La primera fue contra Averno en la Arena Coliseo, luego en la Arena México, y esa vez mi padre estuvo presente. ¿Saben lo que es tener a tu padre y no llevarse el campeonato a casa? Me decepcionó no poder cumplir la promesa que le hice a mi padre como quería, así que me queda esa espina. No me gustó lo que MJF hizo el viernes pasado al faltarle el respeto al Sr. Salvador Lutteroth y al Sr. José Luis Feliciano. Estaba viendo la lucha y me atreví a retarlo. Sé que tiene una gran rivalidad con Místico, pero si presume de ser el gran luchador que es, pues que se enfrente al Rey del Mundo. No importa si me gana o si yo lo gano y le devuelvo el campeonato, este viernes MJF se enfrentará al Rey del Mundo, un luchador que no viene a jugar y no deja a nadie, porque saben que no me acobardo ante nadie, ya sea Místico o Volador. Jr., Atlantis, quien sea.