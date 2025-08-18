Mucho «hate» en la comunidad luchística de internet pudo observarse cuando Zack Sabre Jr. recuperó el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP el pasado junio, apuntando a que los planes de NJPW y AEW pasarían entonces por programar para Forbidden Door 2025 un enésimo duelo entre el monarca y Will Ospreay, viejos conocidos dentro y fuera del ring.

Pero la casa nipona y la estadounidense guardaban otros planes. Una semana atrás, anunciaron que el retador de ZSJ saldría de una lucha a cuatro bandas entre Nigel McGuinness, Hechicero, Lee Moriarty y Daniel Garcia. Ya esta semana, Ospreay desveló que protagonizaría una lucha «lights out» dentro de una jaula de acero en pos de cobrarse su vendetta contra los Death Riders. Y ayer, durante Collision, pudimos confirmar que aunque Ospreay no se medirá a ZSJ, habrá finalmente defensa «british».

Por primera vez en su carrera, casi con 50 años, McGuinness tendrá la oportunidad de conquistar el máximo cetro de NJPW, tras salir victorioso de ese choque contra Hechicero, Moriarty y Garcia. Mientras, para ZSJ supondrá la primera defensa de su actual ostentación, quien viene de caer en semifinales del G1 Cimax ante Konosuke Takeshita, vencedor hoy de la justa al imponerse sobre EVIL en la final.

McGuinnes, visiblemente empático hacia la frustración de Garcia por no haber podido vencer, le ofreció estar en su esquina en Forbidden Door, y el joven gladiador tuvo a bien aceptar.

► Cartel de Forbidden Door

Con este añadido, así se presenta provisionalmente el menú de Forbidden Door 2025, que tendrá lugar el 24 de agosto desde la O2 Arena de Londres (Inglaterra).

.@McGuinnessNigel has an important question for Daniel Garcia.



Watch #AEWCollision on TNT & HBO Max pic.twitter.com/tI68LhhPpF — All Elite Wrestling (@AEW) August 17, 2025