En NJPW Lonestar Shootout, Zack Sabre Jr. retuvo el Campeonato de la TV NJPW World ante Mike Bailey. Tras el evento, se burló de él. Y avisó a Hirosi Tanahashi, lo cual tiene el gran añadido de que se acerca Wrestle Kingdom 18. La situación explotaría por los aires si se confirmara una triple amenaza con los tres para el evento más importante de New Japan.

► Se burla de Mike Bailey

«Speedball… Pensé que revisaría qué hay en sus cereales. Speedball, eso no es ni la mitad. Quiero un límite de cafeína en el futuro. ¿Cómo alguien tiene tanta energía? Esas piernas. ¿Es una fachada, verdad? Mike Bailey, ¿el maestro de karate feliz y despreocupado? ¿Por qué sus piernas están tan machacadas? No quiero saber qué les pasó a sus piernas porque mi cara no se compara con sus piernas. Todo lo que traje a sus pies descalzos, a sus sucios dedos pequeños, estaba completamente justificado. Soy un maniático de la limpieza, con un trastorno obsesivo-compulsivo. Exijo que la próxima vez lo enjuaguen, lo bañen, en nuestra cultura. Pero independientemente de lo que haga con sus pies, estuve muy cerca de ser noqueado.

«Ese es un hombre peligroso. Es muy alarmante tener todo tu equilibrio trastornado por un hombre con una melena. ¿Aún hacen melenas en 2023? No tenía idea. Melena. Melena. ¿Pides una melena? ¿Cómo consigues una melena? Pensé que simplemente nacías con una. Es canadiense. Siempre piensas en una melena como un atributo estadounidense de los rednecks. Pero estos canadienses y estos malditos australianos, todos se han vuelto locos. ¿Me estoy perdiendo algo sobre una melena? De todos modos, aparte de sus pies sucios, su actitud feliz y su peinado, Mike Bailey es un competidor muy, muy peligroso«.

► Apunta a Hiroshi Tanahashi

«Ese es exactamente el tipo de retador para este campeonato. 16 defensas exitosas. Pero mirando hacia el futuro, hay un hombre con un gusto igualmente cuestionable en peinados. Hiroshi Tanahashi. Nunca me he apartado de los retadores desde que conseguí este cinturón. 11 meses, 11 meses, primer campeón de la historia. 16 defensas. No he jugado con límites de tiempo ni una vez.

«Solo un límite de tiempo accidental, pero a diferencia de cualquier otro retador de campeonato televisado en la historia de la lucha libre profesional que opta por la salida fácil, manteniendo el cinturón por empates por límite de tiempo, yo no juego de esa manera. Ciertamente no me estoy escondiendo de ti, Hiroshi. ¿Quieres la próxima lucha por el título del Campeonato Mundial de Televisión de New Japan? Hiroshi, por favor«.