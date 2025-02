Zack Sabre Jr. regresará a GCW el próximo mes

No se prodiga mucho últimamente Zack Sabre Jr. por la escena «indie» estadounidense, pero GCW consiguió que en 2023, el británico disputara tres combates bajo sus focos; el más reciente, un duelo donde pudo derrotar a Nick Gage como estelar del evento Thank Me Later.

Y ahora, GCW consigue otra vez programar a ZSJ, esta vez para dos citas, The Coldest Winter y Just Being Honest, a celebrarse los días 1 y 2 de marzo desde el Ukrainian Cultural Center de Los Ángeles (California, EEUU) y el Nile Theater de Mesa (Arizona, EEUU), respectivamente.

Por el momento, GCW no ha anunciado contra quién o quiénes luchará ZSJ, quien viene de perder el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Hirooki Goto en NJPW The Beginning In Osaka. Sin duda, habría sido enorme que ZSJ hubiera reaparecido por GCW como máximo monarca del «King Of Sports», cuando precisamente su derrota tal vez abrió la puerta a ello.

► ZSJ en GCW

Seguidamente, los carteles provisionales de The Coldest Winter y Just Being Honest.

[The Coldest Winter]

[Just Being Honest]

*BREAKING* ZACK SABRE JR returns to GCW on March 1st and 2nd in LOS ANGELES and PHOENIX! Get Tix: *Los Angeles – March 1st*https://t.co/AJfkyefzxY *Phoenix – March 2nd*https://t.co/7GqcVdKtXi Watch LIVE on @FiteTV+ pic.twitter.com/qR33bttWwJ — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) February 14, 2025