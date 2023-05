Zack Sabre Jr. quiere luchar en el CMLL y la Arena México

Zack Sabre Jr. tiene nociones de lo que es enfrentar a luchadores mexicanos, incluso ya pisó el país en un par de ocasiones, pero ahora tiene su mente en la Arena México y el CMLL.

Durante NJPW Strong Resurgence 2023, el luchador británico enfrentó a dos grandes figuras de la empresa mexicana, Virus y Bárbaro Cavernario, quienes se llevaron la victoria ante Sabre y Bad Dude Tito.

Zack admitió tener interés en viajar al CMLL, donde incluso le gustará defender el Campeonato de TV de NJPW World ante Virus. Pero además, dijo que junto a Tito, podrían viajar a la Arena México.

