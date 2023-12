Chris Jericho revela en el episodio más reciente de su Talk is Jericho que tanto Zack Sabre Jr. como Minoru Suzuki fueron considerados para unirse a una reciente lucha de AEW en sustitución de Sammy Guevara. Hablamos de la Like A Dragon Street Fight, donde Kenny Omega, The Ocho, Kota Ibushi y Paul Wight venceron a a la Don Callis Family: Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Powerhouse Hobbs y Brian Cage. Este último sustituyó al lesionado Spanish God.

The Golden Dragons of Dojima!

Still to come, the Like A Dragon Gaiden Street Fight goes down TONIGHT as Paul Wight, Chris Jericho, Kenny Omega & Kota Ibushi make their way to the arena!

