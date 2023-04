Zack Sabre Jr. luchará contra Nick Gage en GCW

No se dejaba ver Zack Sabre Jr. por los rings estadounidenses desde 2019. Y si ya en 2022 compitió dentro del cartel de Forbidden Door, en lo que llevamos de 2023 ha disputado ya tres combates sobre suelo yanqui.

Como recogió mi compañero de SUPERLUCHAS Dark Angelita, ZSJ quiere expandir horizontes, debutando con Game Changer Wrestling el próximo 11 de mayo durante Brooklyn: Fight Night, acelebrarse, según bien indica el título del evento, en la ciudad que nunca duerme.

Pero «The Submission Master» repetirá en GCW el mes siguiente, dentro del show Thank Me Later.

*LOS ANGELES UPDATE*



Just Signed:



NICK GAGE

vs

ZACK SABRE JR



Tix on Sale NOW:https://t.co/nhCH2Qkm2B



Also Signed:

Maki Itoh

Rina Yamashita



Watch LIVE on @FiteTV+:

Sat 6/17 – 8PM

The UCC – LA pic.twitter.com/fPLZjhZwup