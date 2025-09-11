La empresa Dradition organizó una conferencia de prensa donde dio a conocer que el actual poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, Zack Sabre Jr., sostendrá un duelo individual contra la leyenda viviente, Tatsumi Fujinami.

► Es oficial Fujinami vs Sabre Jr.

Dradition celebró una conferencia de prensa en el Hotel Keio Plaza de Shinjuku, Tokio, y anunció la cartelera principal de su evento que realizará el 14 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall donde la lucha estelar será la confrontación entre Tatsumi Fujinami y la super estrella de NJPW, Zack Sabre Jr.

Esta función marcará además el regreso de Muga, el proyecto de Fujinami y antecedente de Dradition, tras 18 años de ausencia. El duelo entre Fujinami y Sabre será su primer enfrentamiento individual y el tercer combate entre ambos en tres años y ocho meses, desde su lucha por equipos en el Nippon Budokan el 1 de marzo de 2022 en función de NJPW, donde Fujinami se alió con Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi en contra Minoru Suzuki, Yoshiaki Fujiwara y el mencionado Sabre.

Es también el debut del inglés en Dradition, quien siente gran admiración por Tatsumi Fujinami:

El estilo de lucha de Fujinami era el que yo buscaba originalmente. Es el estilo realmente fuerte que quiero lograr. Muchos de los movimientos que uso los aprendí viendo a Fujinami. Creo que es uno de los luchadores más importantes de la historia de la lucha libre profesional, no solo en Japón. Es el legítimo sucesor del catch wrestling, que se originó en Inglaterra y le tengo un gran respeto por haberlo practicado durante más de 50 años. Nunca soñé con enfrentarme a Fujinami en su ring, después de pasar por NJPW. Luchas y carteles de ensueño son frases que mucha gente usa, pero esta oportunidad realmente merece ser mi combate soñado. Mi mayor motivación es sentir la pasión de alguien que lleva 55 años haciéndolo, cara a cara. Tengo muchas ganas de ver cómo me siento después del combate.

Muga fue fundada por Fujinami en octubre de 1995 con el objetivo de regresar a las raíces de la lucha libre profesional. Participaron muchos luchadores del Billy Riley Gym del Reino Unido. El resurgimiento de este año contará con la participación de Sabre, luchador británico y actualmente el mejor luchador extranjero de NJPW

Con respecto a este combate y acercándose los 55 años de su debut, Fujinami declaró:

Siempre quiero tener un combate emocionante antes de eso, y esta vez quiero uno emocionante, por eso decidí enfrentarme a Zack Sabre Jr. La idea surgió en junio, tras ver que Sabre volvió a apoderarse del título IWGP, luchando con gran estilo. Este es el estilo Lancashire, al modo de atrapar lo que pueda. Se agarra la mano y el pie, como un muñeco mecánico. Fue una revelación para los aficionados presentes. Parecía que veían algo nuevo, y me trajo recuerdos. Esta lucha será una gran aventura, y por eso está emocionado. No es solo un combate de sparring. No sé hasta dónde puedo llegar, pero quiero darle todo lo que tengo.

Fujinami dio a conocer que todas las luchas de esta función será individuales. El retorno de Muga estaba programado originalmente para mayo, pero se canceló debido al fallecimiento de Osamu Nishimura.

Estoy seguro que Nishimura está mirando desde el cielo y sé que verá todos los combates de Muga.