Zack Sabre Jr. a Hechicero: «Hasta el día que muera»

«El mejor luchador técnico del mundo» Zack Sabre Jr. no ve el final de su rivalidad con «El alquimista del ring» Hechicero tras PWG (el inglés venció en Smokey And The Bandido en 2018), CMLL (el mexicano salió victorioso en Sabados de Coliseo el 22 de junio) y NJPW (nuevamente el enmascarado triunfó, esta vez con Virus contra Sabre Jr. y Bad Dude Tito en Fantasticamanía USA 2024). Y camino al evento RevPro 12-Year Anniversary Show del próximo 25 de agosto donde se enfrentarán también.

► Zack Sabre Jr. a Hechicero

Al término del combate de equipos en Japón, el oriundo de Isla de Sheppey envió un mensaje al de Monterrey:

«Acabamos de regresar de CMLL. Ustedes, los luchadores, son muy, muy buenos. Pero volveremos por venganza. Hechicero, tú y yo no hemos terminado. Seremos rivales hasta el día en que me muera, no importa dónde estemos. México, Japón, Estados Unidos, iremos a todas partes, y te haré rendir en cada uno de esos países. Adiós».

Es interesante que recordemos los comentarios de Zack Sabre Jr. sobre volver a la Arena México como Campeón Mundial de Peso Pesado de la IWGP especulando con la posibilidad de que si eso sucede quizá su retador entoncs sea el mismo Hechicero:

«Estoy muy contento con todos los oponentes que me han dado. Vine aquí por las estrellas principales, así que realmente no puedo quejarme de eso. Pero sí, mi objetivo es que este no sea un viaje único. Van a verme mucho más. Mi objetivo también es volver como Campeón Mundial Peso Pesado de IWGP después de ganar el G1 Climax y el campeonato. Así que la pregunta debería ser, cuando venga como Campeón Mundial Peso Pesado de IWGP, ¿quién quiere desafiarme?«