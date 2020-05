Zack Ryder: "Yo era la cucaracha de WWE"

Será difícil que se sacuda de su antigua identidad, de ahí que WWE suela guardarse las espaldas y modifique a su gusto los nombres luchísticos de sus talentos. Porque de momento, seguiremos hablando de Matt Cardona como Zack Ryder, después de convertirse en una Superestrella "mainstream" durante sus años de mayor popularidad dentro del Imperio McMahon, del que salió el pasado miércoles 15 de abril debido a los recortes de personal amparados en la crisis del coronavirus.

El ex-Campeón Intercontinental ya ofreció varias pistas sobre esta segunda parte de su carrera: desde el fin de su alianza con Curt Hawkins (otro de los afectados por aquel "miércoles negro"), a su nuevo atuendo.

Pero faltaba una entrevista formal, y Chris Van Vliet pudo ser el primer interlocutor en sonsacarle cómo se siente una vez asimilada su despedida.

«Sabía que mi despido iba a llegar. Bueno, no lo sabía, pero me hacía a la idea. La cosa es que mi contrato hubiese terminado en agosto. Nunca renové. Durante un año, más o menos, estuvimos hablando y viví con ansiedad, preguntándome, '¿Me quedo o me voy?' Crecí queriendo ser una Superestrella de WWE. Mi carrera ha subido y bajado, subido y bajado. Con todas estas oportunidades que hay ahora, ¿de verdad quiero quedarme cuando podría ir a cualquier lugar? Cuando tomaron la decisión de despedirme, dije, 'Oh, dios mío, ¡gracias! ¡Muchas gracias! Alivio instantáneo.

«Pensaba, '¿Van a dejar que me quede en casa hasta que mi contrato termine?' ¡Por favor, que me llamen!' Tenían que llamarme para ser despedido. Sabía que algo se estaba cocinando. Unos mensajes de textos se ignoraron en los últimos días. Es lo que es. Los negocios son los negocios. No hay resentimiento. Estoy muy agradecido por mi tiempo en WWE.

«Cuando la historia de Hawkins y mía junto a Edge terminó, sacaron los nuevos programas y no estábamos. '¡Oh, no! Nos van a despedir'. Parece que... siempre me consideré la cucaracha de WWE. Parece que siempre sobrevivo a todo, ¿sabes? Siempre lo hice, excepto esta vez».