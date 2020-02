Ha habido momentos en su carrera en que Zack Ryder ha roto el molde y tenido una etapa exitosa como Superestrella de WWE. Ninguna de las etapas ha sido longeva pero ha habido unas cuantas. Por eso entendemos que algún día podría volver a ocurrir. No podemos decir lo mismo de Curt Hawkins, que no tiene un papel destacado en la empresa desde sus tiempos como secuaz de Edge. De hecho, le fue bastante mejor mientras estaba fuera de la misma. Un tiempo que aprovechó para trabajar como independiente. Y que su amigo aprovechó para aliarse con Mojo Rawley.

► Zack Ryder recuerda The Hype Bros

No fue lo único que hizo en esos años, pero ahora queremos centrarnos en aquel equipo que ambos formaron, The Hype Bros, un equipo que comenzó en 2015 cuando el antiguo Campeón Intercontinental y Campeón de Estados Unidos comenzó a trabajar en NXT. A mediados de ese año formalizaron su alianza y anduvieron pupulando por la marca amarilla, en ocasiones cerca del campeonato. Más o menos un año después pasarían a SmackDown, donde no triunfaron demasiado. Sería a finales de 2016 cuando Rawley traicionaría a Ryder, poniendo fin a su alianza.

Más de tres años después parece que el ahora compañero de Hawkins todavía le guarda rencor a su ex amigo. Porque quiso felicitar los 10 años a NXT recordando de esta forma aquel equipo:

Happy 10th anniversary @WWENXT! Sorry about the Hype Bros. — Matt Cardona (@ZackRyder) February 24, 2020

«¡Feliz 10 aniversario, NXT! Lo siento por eso de los Hype Bros«.

Porque en realidad esta pareja tampoco tendría nada por lo que pedir disculpas. Obviamente, es solo una broma de Ryder pero tampoco es nada diferente a lo que está haciendo ahora con Hawkins en Raw. Fueron una dupla de la que nadie esperaba nada, que no consiguió nada, pero si lo pensamos es un poco lo que pasa con la mayoría de equipos de la empresa. De momento, Rawley no ha respondido a esta publicación.