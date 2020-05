Sin haberse hecho oficial cuál va a ser su siguiente paso como luchador después de haber sido despedido de WWE, puede decirse sin temor a exagerar o a equivocarse que Zack Ryder persigue a Cody Rhodes. Esto después de una reciente publicación que hizo en Twitter durante la emisión del reciente episodio de Dynamite. En la misma, el Campeón TNT anunció a todo el mundo que mientras sostenga el título los retos abiertos serán cosa habitual en AEW.

► Zack Ryder persigue a Cody Rhodes

Pero todos los que quieran tener una oportunidad de campeonar van a tener que esperar, porque el primero en recibirla ha sido Jungle Boy. El joven luchador triunfó anoche en una campal, eliminando en última instancia a Orange Cassidy, para poder enfrentar al monarca la próxima semana.

El propio Ryder tendrá que esperar, pero, como decimos, ha puesto en claro que está pensando en ello.

Open challenge.........👀 — Matt Cardona (@TheMattCardona) May 28, 2020

Y no ha sido el único ex WWE en hacerlo, como vemos en este otro tuit de No Way José:

👀 — Levis ⁷ (@WWENoWayJose) May 28, 2020

Por ahora no puede decirse nada acerca de que ambos vayan o no a firmar con All Elite Wrestling. Aunque quizá tengan que buscar su futuro en otra empresa porque desde esta, incluyendo al propio Cody, han querido aclarar que no piensan en firmar a todos los que abandonen el imperio McMahon. Puede que antes tengan que intentar triunfar como independientes o en otras compañías antes de que eso pueda ocurrir.

Hablando del campeonato, ahora queda ver qué pasa la semana que viene, si el Chico de la Jungla es capaz de coronarse. Todo indica que eso no pasará, que Rhodes triunfará en su primera defensa del título. Pero...