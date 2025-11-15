¿Zack Ryder firmó un nuevo contrato con WWE?

Tras estar más de cinco años fuera de la WWE, Matt Cardona regresó sorpresivamente bajo su antiguo personaje de Zack Ryder durante el reciente episodio de WWE SmackDown. Participó en el torneo Last Time Is Now como oponente misterioso y subió al ring junto a LA Knight ante un público atónito, y aunque tuvo una buena participación, no le fue suficiente como para llevarse el triunfo.

► Aparición de Zack Ryder fue de una sola noche

A pesar de que algunos pudieran haber pensado en un retorno a largo plazo de Zack Ryder a la WWE, un informe reciente de Fightful Select menciona que el luchador no ha firmado contrato con la WWE. Su aparición fue puntual para el torneo, pero existe un acuerdo de comercialización, lo cual explica el hecho de que repentinamente apareció nueva mercancía de Zack Ryder en la tienda oficial de la WWE tras su aparició. La misma fuente también mencionó que en la WWE confirmaron este acuerdo y aclararon que, si bien no tiene contrato, la puerta no está cerrada definitivamente.

Después del combate, Ryder grabó una emotiva promo para el canal de YouTube de la WWE, reflexionando sobre lo que le costó volver al ring, aunque solo fuera por una noche.

«Cinco años. Han pasado cinco años desde que me puse las botas de Zack Ryder. Cada mañana, lo primero que hago, antes incluso de abrir los ojos, es preguntarme: «¿Cómo puedo volver aquí? ¿Qué tengo que hacer para volver?».

«Me he dejado la piel durante los últimos cinco años. El Rey de los Combates a Muerte, el Dios Independiente, el completo, todo por este momento. Puede que sea una oportunidad única. Puede que me llamen mañana. Da igual. Porque soy Zack Ryder. Y siempre estoy listo. ¡Woo woo woo, ya lo sabes!«.