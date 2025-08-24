Yuya Uemura lleva a Paragon y a El Desperado a la victoria

En un encuentro que reunió a estrellas de AEW y NJPW, El Desperado, Yuya Uemura, Kyle O’Reilly y Roderick Strong se enfrentaron a Hechicero, Josh Alexander, Action Andretti y Lio Rush en un duelo lleno de acción y vuelos espectaculares.

Los primeros invitados de NJPW mostraron su calidad desde el inicio, aunque Hechicero comenzó dominando a El Desperado a ras de lona. Las tensiones entre Andretti y Rush fueron aprovechadas por O’Reilly y Strong para tomar ventaja momentánea. Sin embargo, el combinado de la Don Callis Family logró nivelar la contienda, dando paso a un intercambio intenso entre Josh Alexander y Uemura que arrancó fuertes aplausos del público.

Hacia los minutos finales, la velocidad del combate se intensificó, con maniobras aéreas que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Finalmente, tras un enfrentamiento electrizante sobre el ring, Uemura logró imponerse sobre Lio Rush con un Kanukki Suplex, sellando la victoria para su equipo y dejando en claro por qué es una de las promesas más destacadas de NJPW.