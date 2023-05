Yulisa León y Valentina Feroz, felices tras su debut en SmackDown

Buenas noticias para los fanáticos latinos de WWE, especialmente para los mexicanos y brasileños. En la reciente edición de SmackDown, se produjo el sorprendente debut de dos superestrellas de estos países en el elenco estelar de la empresa.

Yulisa León, representante mexicana, y Valentina Feroz, originaria de Brasil, hicieron su reaparición. Sin embargo, lamentablemente, ambas latinas sufrieron una derrota rápida en su combate contra Alba Fyre e Isla Dawn. Feroz no había luchado desde el 21 de abril de 2023, cuando hizo su aparición en NXT Level Up, logró una victoria junto a Wendy Choo contra Jakara Jackson y Lash Legend en poco más de cinco minutos.

Por su parte, la situación de Yulisa León es aún más complicada. No había tenido acción desde el 2 de agosto de 2022, cuando participó en una lucha por equipos de cuatro esquinas por el entonces vacante Campeonato Femenil de Parejas NXT, la cual fue ganada por Katana Chance y Kayden Carter.

La mexicana, de 27 años e hija de Bronco, sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior mientras entrenaba en el WWE Performance Center en Orlando, Florida. Esto requirió una intervención quirúrgica en septiembre pasado.

A través de su cuenta de Twitter, León compartió su felicidad por su regreso al ring:

“Después de 8 meses… ❤️‍🩹🦋🔵🇲🇽🇧🇷🦿 ¡Estoy de regreso!… ¡Estamos de regreso! ¡Gracias a todos por su apoyo!”

Feroz también expresó su emoción:

OMG, WE ARE BACK 🤩🤩

After 9 months we are back! 💕

I don’t have words to describe how happy I’m and how grateful we are for all the love! Thank you to everyone who supports us, it’s amazing to see how two latinas can crush the world together

YEEEES, YOUR FAVORITE TAG TEAM ! pic.twitter.com/7SyEx7nU1x

— Valentina Feroz 🐯🥋 (@ValentiFerozWWE) May 20, 2023