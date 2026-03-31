Yuji Nagata vs Josh Barnett, 23 años después, en Bloodsport XV

Game Charger Wrestling dio a conocer que Yuji Nagata contra Josh Barnett será la estelar del gran evento «Bloodsports XV» a celebrarse en Las Vegas.

► Yuji Nagata y Josh Barnett volverán a medirse sobre un ring

Esto sucederá el 17 de abril, como parte de las actividades alternas al fin de semana de WrestleMania. El evento tendrá verificativo en el recinto del Horseshoe de La Vegas, Nevada, Estados Unidos.

El atractivo de esta lucha radica que ambos gladiadores se reencuentran sobre un ring, de manera individual, luego de 23 años, cuando se midieron por el Campeonato de Peso Completo IWGP en el evento «Wrestling World 2003» de NJPW, celebrado en el Tokyo Dome. Ese fue el primer combate de lucha libre profesional de Barnett, que venía de las MMA.

Yuji Nagata retuvo el título tras un polémico combate, ya que inmovilizó a Barnett luego de un suplex, seguida de una Enzuigiri, pero Barnett inmediatamente se dio la vuelta y le aplicó una llave de sumisión (Crossface Hold) a Nagata, aparentemente sin darse cuenta de que el combate ya había terminado por conteo de tres.

En esta ocasión, en Bloodsport no habrá ese tipo de final, ya que no existen las inmovilizaciones y los combates solo pueden terminar por rendición, nocaut o detención del árbitro. Barnett y Nagata se enfrentaban individualmente desde entonces, aunque chocaron en luchas de parejas, tanto como rivales como compañeros, en 2003 y 2004. También se vieron involucrados en el Ranbo de Wrestle Kingdom en 2025.