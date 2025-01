Youssef Zalal: «Racha de derrotas de Calvin Kattar lo hace peligroso»

Youssef Zalal ha estado espectacular en su segunda etapa en UFC, y ahora busca mejorar aún más las cosas en la pelea más importante de su carrera.

Después de armar una campaña de 2024 que incluyó tres victorias por sumisión contra Billy Quarantillo, Jarno Errens y Jack Shore, el emergente Zalal ahora se enfrentará al veterano contendiente Calvin Kattar en UFC Fight Night 251, que se llevará a cabo el 15 de febrero en UFC Apex en Las Vegas ( ESPN+ ).

Es un enfrentamiento de encrucijada apasionante, porque si bien Zalal (16-5-1 MMA, 6-3-1 UFC) está en un gran momento, no se puede decir lo mismo de Kattar (23-8 MMA, 7-6 UFC), quien ha perdido sus últimas tres peleas y no ha ganado desde enero de 2022.

“Está luchando por su puesto, y es un peleador que da miedo pelear. Obviamente, todos saben quién es Calvin Kattar. Ha estado en el juego durante tanto tiempo y ha pasado por tantas peleas locas, así que definitivamente me estoy preparando para el mejor Calvin para el que pueda prepararme. Será un Calvin muy peligroso y estoy emocionado por ese rompecabezas”.

A sus 36 años y con algunas lesiones importantes en los últimos años, las preguntas sobre la situación actual de Kattar son justas. Sin embargo, las derrotas durante su racha perdedora solo se dan ante nombres de élite como Aljamain Sterling, Arnold Allen y Josh Emmett, y Zalal aún no ha demostrado estar a ese nivel.

Zalal, de 28 años, ve esto como su oportunidad de hacer una declaración en la división de peso pluma y dijo que no va a cometer el error de pensar que Kattar es una versión disminuida de su mejor yo.

“No estoy subestimando a Calvin. No me importa si lleva una racha de cinco o tres derrotas, me estoy preparando para el mejor Calvin. Me estoy preparando para mostrarle a la gente lo bueno que soy, lo bueno que es mi boxeo y lo bueno que es mi golpeo”.