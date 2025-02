Youssef Zalal quiere pelear con Yair Rodríguez o Brian Ortega

Solo han pasado unos 30 meses desde que Youssef Zalal fue expulsado de la UFC después de su primera temporada, pero bien podría haber sido hace una vida.

En la primera etapa de Zalal en la promoción, tuvo tres victorias por decisión en su mayoría modestas seguidas, pero luego tres derrotas por decisión consecutivas, comenzando con una ante el eventual y actual campeón de peso pluma Ilia Topuria en 2020.

Después de un empate con Da’Mon Blackshear en 2022 que lo dejó sin victorias en cuatro peleas, tuvo que trabajar para regresar a las grandes ligas, y lo hizo.

El sábado, en el evento co-principal de UFC Fight Night 251 en UFC Apex, Zalal (17-5-1 MMA, 7-3-1 UFC) ganó por séptima vez consecutiva, y cuarta consecutiva en UFC desde su regreso, con una decisión sobre Calvin Kattar (23-9 MMA, 7-7 UFC).

En un cambio de rumbo, después de seis victorias consecutivas por detención tras siete decisiones consecutivas, Zalal tuvo que conformarse con una pelea de 15 minutos, a pesar de que imaginaba un final.

“Sueño en grande. Sueño en grande y me manifieto en grande. Sé que manifiéste el final y me siento un poco triste por eso (por no haberlo logrado). Pero eso no me impide soñar y manifestar, y seguiré haciendo lo mismo”.