Youssef Zalal predice pelea entre Jean Silva acaba vs. Diego Lopes

Youssef Zalal ve grandes implicaciones en la pelea de peso pluma entre Diego Lopes y Jean Silva en Noche UFC.

Lopes (26-7 MMA, 5-2 UFC) se enfrentará a Silva (16-2 MMA, 5-0 UFC) el 13 de septiembre en el evento estelar de UFC Fight Night 259 desde el Frost Bank Center en San Antonio. Silva ha finalizado a sus cinco oponentes en UFC, el más reciente de los cuales fue Bryce Mitchell por sumisión en UFC 314. Por su parte, Lopes viene de perder el título ante el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski esa misma noche.

Mientras busca entrar en la pelea por el título cuando se enfrente a Josh Emmett en UFC 320 el 4 de octubre en Las Vegas, Zalal (17-5-1 MMA, 7-3-1 UFC) analizó el enfrentamiento entre Lopes y Silva.

«Es una pelea difícil. No sé, Jean Silva parece muy seguro de que va a ganar esta pelea. Pero, obviamente, Diego es muy resistente y está dispuesto a darlo todo, así que es muy peligroso. Sé que ha estado entrenando mucho en lucha libre, así que podríamos ver algo diferente en esta pelea también. Así que estoy emocionado. Si tuviera que elegir, probablemente diría Jean. No lo sé. Estaré atento, eso es todo lo que sé«.

Lerone Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC) también está en la contienda para pelear contra Volkanovski (27-5 MMA, 14-4 UFC) tras noquear a Aaron Pico a principios de este mes en UFC 319. ¿Pero podrá Silva superar a Murphy con una victoria sobre Lopes?

«Si vence a Diego, sí. Casi te garantizo ahora mismo que tiene una oportunidad por el título. Si no se anuncia la pelea de Murphy en las próximas semanas y la programan, te garantizo que será el 13 de septiembre, ¿qué es? ¿Dentro de tres semanas? Si (Volkanovski vs. Murphy) no se concreta, y él va y liquida a Diego, pero Diego también va y lo liquida a él, eso podría darle una segunda pelea. Nunca se sabe… Siento que depende de quién venda más, esto o aquello. No lo sé. Así son las peleas, y eso es lo que las hace tan hermosas.