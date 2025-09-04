Young Bucks y Don Callis Family destrozan a Kenny Omega y Adam Page

La noche en AEW Dynamite dejó uno de los momentos más violentos de las últimas semanas, cuando la alianza entre los Young Bucks y la Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Josh Alexander) unió fuerzas para dar una verdadera masacre a Kenny Omega, “Hangman” Adam Page y sus compañeros.

El encuentro, que en un inicio parecía un enfrentamiento más dentro de la creciente rivalidad entre ambos bandos, terminó convirtiéndose en un ataque brutal que dejó a los exlíderes de The Elite maltrechos en el ring. Los Bucks, con el respaldo estratégico de Callis y la ferocidad de su facción, llevaron la situación al límite, ejecutando movimientos combinados y ataques fuera de control que prácticamente aniquilaron cualquier intento de respuesta por parte de Omega y Page.

Lo más llamativo del desenlace fue la absoluta coordinación entre ambas agrupaciones, demostrando que la unión entre los Jackson y la Don Callis Family está lejos de ser pasajera. La humillación sufrida por Omega y sus aliados fue tal que varios integrantes del equipo técnico y médicos de AEW tuvieron que intervenir para frenar la paliza.

Este nuevo episodio refuerza una rivalidad que parece no tener fin. Cada choque entre estos luchadores eleva la intensidad y deja abierta la pregunta de hasta dónde estarán dispuestos a llegar los Bucks y Callis para borrar del mapa a Omega y Page, figuras impotantes de la empresa.