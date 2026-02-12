En una lucha para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, The Rascalz (Dezmond Xavier y Myron Reed) enfrentarán a los Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y a Private Party (Quen y Zay)

► Momentos clave

Esta lucha significó el regreso de Private Party, a quienes no veíamos desde enero de 2025, cuando perdieron el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Hurt Syndicate.

Los Rascalz vienen de una victoria en su debut en Collision, mientras que los Young Bucks derrotaron a los Gates of Agony para asegurar su lugar. El equipo ganador de esta contienda se medirá contra FTR por el título.

Como era de esperarse, este encuentro fue de altos vuelos, pues los seis luchadores son maestros en este estilo. A los pocos minutos ya veíamos una asombrosa sucesión de lances suicidas que arrancaron los aplausos de los aficionados.

Durante un rato, Nick Jackson fue castigado por Private Party. Por fin relevó con Matt, quien entró dominando a sus dos rivales. Serie de Northern Lights Suplex tanto para Kassidy como para Quen. Posteriormente, un Sliced Bread para Quen. Los Bucks quisieron terminar con sentón desde las cuerdas y codazo desde las cuerdas, pero los de Private Party rompieron la cuenta. La lucha continuaba sin que los Rascalz pudieran entrar a la acción.

Por fin entró Dezmond Xavier, recibiendo un Tornado DDT. Todo mundo comenzó a meterse, multiplicándose la golpiza. Los seis estaba tirados en la lona. Xavier recibió una serie de superkicks por parte de los Bucks, pero no pudieron aplicar el TK Driver. Nuevos vuelos suicidas. Plancha de 450 grados de Myron Reed a Matt. Dos segundos.

Más Superkicks de los Jackson a todo mundo. EVP Trigger para Quen. TK Driver para Myron Reed. Triunfo para los Bucks

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, aparecieron los Campeones Mundiales de Parejas AEW, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood). Se llevaron unas Superkicks.