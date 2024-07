Young Bucks: «The Briscoes, un rayo en una botella»

The Young Bucks y The Briscoes son dos de los equipos más importantes que la lucha libre profesional ha dado en las últimas décadas. Una parte de ello es debido a la rivalidad que mantuvieron entre los años 2012 y 2018 principalmente entre NJPW y ROH. Sus combates en Honor Reigns Supreme 2017, en PWG Titannica 2010 o Destruction In Hiroshima 2016 están entre lo mejor que hicieron los cuatro juntos dentro de un cuadrilátero. En 2024, después de que Matthew y Nicholas Jackson enfrentaran a Mark Briscoe en AEW Blood and Guts, con Jay Briscoe fallecido desde enero de 2023, los Bucks valoran la historia que crearon.

► The Young Bucks vs. The Briscoes

«Hemos luchado contra los Briscoes tantas veces», apunta Nicholas. «Se sintió muy bien luchar contra Mark. Cuando nos estaba aplicando esos Jay Drillers a todos, sabía que Jay estaba sonriendo. Sentía dolor en ese momento, pero aún así sonreí un poco.»

«Luchar contra Mark fue como en los viejos tiempos», dice Matthew. «Trajo de vuelta tantos recuerdos de años pasados. Durante un tiempo, parecía que luchábamos cada dos fines de semana en un show independiente o en un evento de Ring of Honor. Desarrollamos una camaradería y rivalidad tan fuertes.

«Allí, en Blood & Guts, me recordó la increíble química que tenemos. Es como un rayo en una botella, un tipo de magia que solo tienes con unos pocos oponentes selectos. Sentí la presencia de Jay allí con nosotros. No podía dejar de pensar en él. Fue una sensación tan abrumadora«, comentan los Bucks sobre los Briscoes a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

The Young Bucks vs The Briscoes ROH Death Before Dishonor XII 2014 Night 1 🎶 I Blame You – Evans Blue 🎶@SussexCoChicken @youngbucks pic.twitter.com/GpCyNkwcqU — CV Highlights (@CVHighlights247) June 4, 2024

¿Cuál es tu recuerdo favorito de The Briscoes?

The Young Bucks vs The Briscoes PWG Titanica pic.twitter.com/FMy3h6OuUp — Based World (@BasedWorld690) June 1, 2024