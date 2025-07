Young Bucks: «Nuestro mayor legado es crear AEW»

Los Young Bucks, Matthew y Nicholas Jackson, hablan sobre su presente y futuro en la lucha libre profesional mientras se dirigen a AEW All In: Texas. Allí enfrentarán a Will Ospreay y Swerve Strickland en un combate en el que si caen derrotados perderán sus puestos como vicepresidentes ejecutivos mientras que si ganan sus oponentes no podrán ser retadores al título mundial durante un año. Los hermanos exponen los pensamientos que leemos a continuación en una reciente entrevista con Raj Prashad de Uncrowned.

► En palabras de los Young Bucks

P: ¿Cómo ven los Young Bucks su legado en la lucha libre, más allá del ring?

Matt Jackson: Nuestro legado como los Young Bucks va mucho más allá del cuadrilátero. Este sábado, al entrar al Globe Life Field de Arlington, Texas, para AEW All In Texas, vamos a tener otro momento para reflexionar sobre hasta dónde hemos llegado. P: ¿Qué significa para ustedes haber pasado de ese primer All In en Chicago a este gran evento en Texas?

Matt: Recuerdo cuando hicimos el primer evento en Chicago. Conseguir 10,000 personas parecía imposible. Ahora, años después, hacemos shows en estadios y esperamos más de 20,000 asistentes. Es algo que me deja sin palabras.

P: ¿Cómo describirías tu rol en el nacimiento de AEW?

Matt: Me siento honrado de haber sido parte de este movimiento desde el inicio. No solo estuve ahí, también ayudé a que todo sucediera. Ese probablemente será mi legado más grande. Estoy actuando en un show que ayudé a crear, en una empresa de la cual soy fundador, una empresa que ha superado todas mis expectativas y que siempre será llamada “Elite”. P: ¿Cómo era AEW en sus inicios?

Nick Jackson: Era como un negocio familiar. Ayudábamos a montar los puestos de mercancía y a desmontarlos. Ahora hay todo un departamento para eso. Es increíble ver cuánto ha cambiado todo.

P: ¿Cuáles fueron los desafíos de los primeros programas de televisión de AEW?

Matt: Muchos de nosotros nunca habíamos trabajado en TV semanal. No estábamos tan pulidos. Pero al ver esos programas ahora, hay un encanto especial. Era joven, caótico, rebelde. Estábamos descubriendo la fórmula. Pero la emoción era increíble. P: ¿Qué opinan sobre la evolución de AEW y su crecimiento internacional?

Matt: AEW ha evolucionado tomando lecciones de la historia de la lucha libre y formando alianzas internacionales. Hemos trazado caminos que nadie imaginaba.

P: ¿Cuál ha sido el rol de Jon Moxley en AEW desde su llegada?

Matt: Jon fue uno de los primeros en llegar y fue una gran sorpresa. Ha sido un líder de vestuario desde el principio. Siempre está ahí para guiar. No creo que reciba suficiente crédito por su impacto en AEW. Nick: Es el MVP. Siempre aparece cuando más lo necesitamos. Es el que nos da ese “punto” decisivo cuando el equipo va abajo. P: ¿Y qué piensan de Hangman Adam Page?

Nick: Es nuestro personaje principal. Cuando él está en la cima, el show simplemente se siente bien. Su evolución ha sido increíble. Al principio, los fans no lo querían como campeón. Ahora lo suplican. Matt: Siempre supimos que Hangman debía ser el protagonista. Tiene una atención al detalle y una capacidad de cautivar al público que está en otro nivel. Es uno de los elegidos. Y como es un original de AEW, los fans lo sienten aún más suyo.

P: ¿Qué pueden esperar los fans del combate Moxley vs Hangman en All In Texas?

Matt: Tienen todo para dar otra lucha clásica. Será el mejor show que AEW ha hecho hasta ahora. P: También ustedes tienen un combate importante. ¿Qué implica poner en juego sus títulos de EVP en el ring?

Nick: Siempre hemos sabido cómo molestar a la gente, al punto que algunos creen que somos malas personas de verdad por cómo interpretamos nuestros personajes. Matt: Ha sido muy divertido usar nuestras posiciones como VPs como parte de la historia. Recuerdo al inicio discutir sobre si era buena idea hacer pública esa parte. Ahora, años después, tiene mucho sentido para generar más «heat» (rechazo del público).

P: Después de tantos logros, ¿cómo ven su carrera ahora?

Matt: Todo lo que pasó antes de AEW parece que simplemente nos preparó para esto. Me siento satisfecho, como si pudiera sentarme con un café a contar historias de guerra. Pero también tengo ese fuego interno que me sigue empujando a ser el mejor. P: ¿Cómo es su relación con Tony Khan?

Nick: Colaboramos con él todo el tiempo. Creo que él lo disfruta tanto como nosotros. P: ¿De dónde viene esa motivación continua por reinventarse?

Matt: A veces tengo tantas ideas para promos o combates que si no las saco de mi cabeza, no puedo dormir. Todavía me siento como un niño, buscando la aprobación de mis padres más que de 10,000 extraños. Por eso siempre intento evolucionar, cambiar mi apariencia, mejorar.

P: ¿Cuál es el futuro de los Young Bucks después de este evento?

Nick: Tal vez esta etapa como villanos termine este fin de semana. O tal vez sigamos evolucionando y cambiando la industria como lo hemos hecho siempre. Matt: Ha sido una montaña rusa estos seis años. Y aunque a veces no te das cuenta de lo grande que es todo mientras estás dentro, me siento increíblemente bendecido por esta oportunidad.