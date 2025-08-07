Young Bucks: «Nos gusta reírnos de nosotros mismos»

The Young Bucks reflexionan sobre su lucha en All In, los cambios en su personaje tras perder poder en AEW y cómo han recuperado la pasión por el ring. A continuación, leemos sus declaraciones más interesantes en una reciente entrevista con nuestro compañero Justin Barrasso de Undisputed.

“Hubo un falso final al principio de la lucha que casi todo el público creyó completamente. Recuerdo pensar: ‘Oh, esperen a ver lo que viene’. Ahí supe que estábamos teniendo una lucha especial .”

“ Estamos en una racha ganadora enorme en este momento. Y no estoy hablando de victorias o derrotas en el ring.”

“Cuando alguien espera grandeza, realmente quieres estar a la altura. Ese momento rompió el hielo no solo para la lucha, sino tal vez para todo el show, en cuanto a reacción del público.”

“Sentí que la gente pensaba: ‘¡Ok, ahora sí empezó la fiesta!’ No muchas veces puedes identificar el momento exacto en que cambia un show. Para mí, ese fue el momento.”

“Le agradecí a ambos después de la lucha por ‘sacar a ese tipo de nuevo, sabía que todavía estaba dentro de mí’. Swerve me dijo que era una meta personal lograr que volviéramos a disfrutar así del ring. Desde que volvimos, ha sido un tiempo glorioso, en gran parte gracias a él.”

“Mucha gente se me ha acercado a decirme que lo siente por todo lo que nos han hecho pasar en la televisión. Mi suegra y mis hijos, en particular, me dicen lo avergonzados que están por mí. No puedo evitar reírme cuando les digo que todo esto fue idea nuestra.”

“Nacimos para interpretar este tipo de roles. Muchos luchadores prefieren no involucrarse en este tipo de historias, y eso justamente hace que nosotros tengamos más ganas de hacerlo.”

“Hay un encanto en saber reírse de uno mismo. También es una habilidad ser gracioso y, al mismo tiempo, rendir en el ring. Kurt Angle es un gran ejemplo de eso. Creo que te convierte en un luchador más completo y entretenido.”

“Bandido y Brody contra Young Bucks es un combate que Tony Khan quería ver específicamente, así que no vamos a decepcionarlo. Estamos súper motivados, más delgados que en años, y luchando como si tuviéramos veinte otra vez. Vamos a volvernos completamente locos.”

“Todo lo que hemos hecho desde que regresamos en abril ha sido sólido. La mayoría de los segmentos han sido jonrones, desde nuestro punto de vista. Solo queremos mantener ese impulso.”